AgenPress. Trump ha annunciato di voler “fermare definitivamente l’immigrazione da tutti i paesi del terzo mondo per consentire il completo ripristino del sistema americano”.

Trump ha anche affermato che la sua amministrazione avrebbe “espulso chiunque non sia una risorsa per gli Stati Uniti o incapace di amare il nostro Paese, avrebbe posto fine ai benefici e ai sussidi federali per le persone che non sono cittadini del nostro Paese, avrebbe privato della cittadinanza gli immigrati che danneggiano la pace nazionale e avrebbe deportato qualsiasi cittadino straniero che costituisca un disturbo pubblico, un rischio per la sicurezza o sia incompatibile con la civiltà occidentale”.

Dopo l’attacco terroristico di Washington, le autorità statunitensi hanno annunciato la sospensione a tempo indeterminato dell’elaborazione delle domande di immigrazione riguardanti cittadini afghani.

AfghanEvac, un’organizzazione incaricata di aiutare gli afghani a stabilirsi negli Stati Uniti dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan nel 2021, ha assicurato che la comunità afghana è stata sottoposta ad “alcuni dei più approfonditi controlli di sicurezza sull’immigrazione”.

“L’atto violento e isolato di questo individuo non dovrebbe servire come scusa per etichettare o denigrare un’intera comunità”, ha avvertito il presidente dell’organizzazione afghana.

Secondo il Dipartimento di Stato americano, da quando i talebani hanno preso il potere dell’Afghanistan, sono arrivati ​​negli Stati Uniti più di 190.000 afghani.