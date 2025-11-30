Carlo Conti svela in diretta al Tg1 i nomi dei 30 big che faranno parte del Festival di Sanremo

AgenPress. Nel corso del Tg1 delle 13:30, Carlo Conti, ha svelato la lista ufficiale dei 30 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Conti, la decisione di ampliare il cast rispetto al previsto nasce dalla grande quantità e qualità delle proposte ricevute: «270 nomi non sono rientrati, trenta sì».

Ha definito la selezione “un grandissimo fermento musicale”, fatta di “tantissimi esordi, qualche conferma e tanti sapori diversi”: l’obiettivo è offrire un cast trasversale, capace di “accontentare tutti gli spettatori che amano Sanremo e lo vivono come una partita della nazionale”.

Conti ha spiegato che la scelta dei 30 è stata “difficile e dolorosa”, proprio in ragione dell’elevato numero di proposte ricevute.

Infine, il conduttore-direttore artistico ha espresso la speranza che i brani selezionati possano “diventare hit nel tempo, riempire le classifiche e far parte della nostra colonna sonora” — alcuni con l’intento di far riflettere, altri di far ballare.

In precedenza, il regolamento prevedeva un numero minore di Big (intorno a 26), ma Conti aveva già in anticipo annunciato che per il 2026 era improbabile rimanere entro quel limite: «Non credo di riuscire a stare nei 26 Big … forse 28 o 30».

Il ritorno a 30 Big (come già avvenuto con successo con l’edizione 2025) rappresenta per Conti un modo per valorizzare la varietà musicale e dare spazio a generazioni, stili e sensibilità diverse.

L’annuncio ufficiale arriva dopo un periodo di attesa — durante il quale erano circolate numerose voci sul cast, con rumor e smentite — che Conti ha definito inevitabile: «Questo è il bello: vorrei che ogni giorno ci fossero due o tre scoop», ha detto riferendosi al “rumore mediatico” che da sempre accompagna il Festival.

La decisione di svelare i nomi al Tg1 — e non in un evento separato — sottolinea anche la volontà di dare un valore istituzionale e mediatico al momento dell’annuncio, in grado di segnare l’inizio ufficiale del cammino verso il Festival.

I 30 Big di Sanremo 2026 — la lista ufficiale

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Marco Masini (in coppia)

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J‑Ax (

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre (coppia)

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even (coppia)

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo