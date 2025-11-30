type here...

Florida. Colloqui tra Stati Uniti e Ucraina sono “duri ma molto costruttivi”

AgenPress. I colloqui in Florida tra alti funzionari statunitensi e una delegazione ucraina, volti a porre fine alla guerra in Ucraina, sono “duri ma molto costruttivi”, ha dichiarato alla CNN una fonte a conoscenza diretta dei negoziati.

La fonte ha affermato che l’incontro ha incluso la discussione di alcune delle “questioni più delicate” per la risoluzione della guerra. “Finora tutto bene”, ha aggiunto.

Nel frattempo, il primo viceministro degli Esteri ucraino Sergiy Kyslytsya ha condiviso sui social media una valutazione ottimistica dei colloqui.

“È stato un buon inizio per l’incontro in corso. Molto coinvolgente e finora costruttivo”, ha scritto Kyslytsya . “Atmosfera calorosa, favorevole a un potenziale risultato positivo”.

Mentre una delegazione di Kiev incontra i funzionari dell’amministrazione Trump in Florida, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi si è incontrato con altri alleati, tra cui il segretario generale della NATO Mark Rutte.

