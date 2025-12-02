AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha iniziato un incontro con i negoziatori statunitensi arrivati ​​a Mosca: l’inviato speciale del presidente Steve Witkoff e il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner.

I colloqui si concentreranno sulla risoluzione della crisi ucraina e sulle proposte degli Stati Uniti in merito.

Non c’è una scadenza precisa per l’incontro; durerà “finché necessario”, ha spiegato il Cremlino. Secondo quanto dichiarato, Putin, Witkoff e Kushner discuteranno gli accordi raggiunti tra Kiev e Washington alla ricerca di una soluzione pacifica.

Gli Stati Uniti avevano precedentemente proposto un piano di 28 punti per la risoluzione del conflitto ucraino. Il documento è stato accolto con insoddisfazione da Kiev e dai suoi partner europei, che hanno chiesto sostanziali revisioni. Il 23 novembre, Stati Uniti e Ucraina hanno tenuto consultazioni a Ginevra sul piano di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha successivamente affermato che il piano iniziale degli Stati Uniti per una soluzione pacifica era stato rivisto per tenere conto delle posizioni di Mosca e Kiev, lasciando solo alcune questioni controverse. Ha inoltre osservato che il piano era stato ridotto da 28 a 22 punti.

Il 30 novembre, le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina si sono incontrate nel sud della Florida per proseguire i negoziati. Al termine dell’incontro, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che i colloqui sono stati costruttivi, ma che c’è ancora molto lavoro da fare. Ha aggiunto che gli Stati Uniti sono ottimisti riguardo a una soluzione pacifica, pur rimanendo nel complesso realisti.

Il Cremlino ha osservato che Washington sta tenendo Mosca informata sull’accordo e sui dettagli del piano. La Russia avrà quindi informazioni aggiornate al momento dell’incontro. La Russia non ha divulgato alcun dettaglio, spiegando che non intende condurre negoziati indiretti. Mosca ha anche sottolineato che, finora, non è stata formulata alcuna bozza di accordo; esiste piuttosto solo uno “schizzo” o una “serie di domande”. Putin ha osservato che questo potrebbe costituire la base per accordi futuri, ma è troppo presto per discutere le versioni definitive.