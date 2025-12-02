type here...

Putin: “Noi siamo pronti se l’Europa vuole la guerra”

AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato oggi di non volere una guerra con l’Europa, ma di essere “pronto” se gli europei “la vogliono e la iniziano”.

“Non abbiamo intenzione di andare in guerra con l’Europa, ma se l’Europa lo vuole e lo fa, siamo pronti ora”, ha detto Putin ai giornalisti, accusando gli europei di voler “ostacolare” gli sforzi degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina. “Non hanno un programma di pace. Sono dalla parte della guerra”, ha aggiunto.

Putin ha sottolineato che le richieste avanzate dagli europei riguardo all’Ucraina sono inaccettabili per la Russia, affermando che “gli europei non hanno un programma di pace e sono dalla parte della guerra”.

Gli europei si sono tagliati fuori dai colloqui, ha affermato, avvertendo che la Russia intensificherà gli attacchi contro le strutture e le navi ucraine.

 

