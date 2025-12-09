Palazzo Chigi. Concluso vertice Italia-Ucraina. Zelensky: “Contiamo molto sul continuo sostegno dell’Italia”

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a Palazzo Chigi.

Il leader ucraino ha detto di “fidarsi di Meloni” nei negoziati di pace, aggiungendo “credo ci aiuterà”. Contiamo molto sul continuo sostegno dell’Italia: è importante per l’Ucraina”, ha poi scritto Zelensky su X.

“Desidero anche esprimere la mia gratitudine per il pacchetto di assistenza energetica e per le attrezzature necessarie: è esattamente ciò che sosterrà le famiglie ucraine”, ha aggiunto ringraziando l’Italia.