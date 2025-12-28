La leggendaria attrice francese Brigitte Bardot è morta all’età di 91 anni

Fu per lei che il compositore francese Serge Gainsbourg scrisse la famosa canzone “Je t’aime… moi non plus”

È a lei che le donne devono la scollatura a due spalle, nota in suo onore come “Bardot

Il generale Charles de Gaulle la definì “un’esportazione francese importante quanto le auto Renault

AgenPress. “È con grande tristezza che la Fondazione Brigitte Bardot annuncia la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha deciso di rinunciare alla sua brillante carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione”, si legge nella dichiarazione.

La fondazione ha confermato che l’attrice è morta domenica mattina nella sua residenza, La Madrague, a Saint-Tropez, nel sud della Francia.

“Piangiamo la leggenda del secolo”, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron sul Binario X dopo aver appreso della scomparsa dell’attrice. “I suoi film, la sua voce, la sua fama abbagliante, le sue iniziali, i suoi dolori, la sua generosa passione per gli animali, il suo volto che è diventato Marianne, Brigitte Bardot ha incarnato una vita di libertà. Esistenza francese, splendore universale. Ci ha commosso”, ha scritto il leader francese.

Brigitte Bardot ha recitato in oltre 50 film. L’AFP ha ricordato due scene che hanno fatto la storia del cinema mondiale: una sensuale danza mambo eseguita in un ristorante di Saint-Tropez in una scena del film del 1956 “E Dio creò la donna” e un monologo in cui elencava nuda le parti del suo corpo all’inizio del film del 1963 “Il disprezzo”.

“Era la Marilyn Monroe francese, proprio come lei: una bionda dalla bellezza esplosiva e dalla vita privata turbolenta, braccata dai paparazzi”. Il generale Charles de Gaulle la definì “un’esportazione francese importante quanto le auto Renault”.

Allo stesso tempo, Bardot era un simbolo della rivoluzione sessuale, un’icona della donna libera e indipendente. Fu la prima donna il cui volto servì da modello per Marianne, incarnazione della Repubblica francese.

Negli anni ’50 e ’60, parallelamente alla sua carriera di attrice, si sviluppò anche come cantante. In totale, la Bardot registrò circa 60 canzoni. Fu per lei che il compositore francese Serge Gainsbourg scrisse la famosa canzone “Je t’aime… moi non plus”.

La Bardot ha cambiato la moda mondiale, contribuendo alla popolarità delle ballerine, delle camicette a righe in stile bretone e del motivo a quadretti a contrasto. È a lei che le donne devono la scollatura a due spalle, nota in suo onore come “Bardot”.

Dopo il suo ultimo film, “La storia molto carina e molto divertente di Colinot Trousse-Chemise”, l’attrice si ritirò dall’industria cinematografica nel 1973. Da allora, si è concentrata esclusivamente sulla missione della sua vita: lottare per i diritti degli animali. Nel 1986 ha fondato la Fondazione Brigitte Bardot. Era vegetariana.

Negli ultimi anni, l’attrice è diventata nota per aver espresso le sue opinioni politiche su immigrazione, femminismo e critiche alla comunità dei cacciatori. Nel 2021, è stata condannata per incitamento all’odio razziale attraverso dichiarazioni anti-islamiche in un libro. Dopo l’annuncio del verdetto, ha espresso rimorso e si è scusata.

Brigitte Bardot ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui quelli dell’UNESCO e dell’organizzazione per i diritti degli animali PETA. Nel 1985 le è stata conferita la Legion d’Onore.