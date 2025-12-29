AgenPress. L’Ucraina deve ritirare le sue truppe dalla parte del Donbass che continua a controllare, ha annunciato oggi il Cremlino, mentre molto presto avrà luogo una conversazione telefonica tra Vladimir Putin e Donald Trump.

Al contrario, al momento non è in discussione una conversazione telefonica tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Trump e Putin hanno parlato ieri prima dell’incontro del presidente degli Stati Uniti con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Secondo stime russe, la Russia controlla attualmente un quinto del territorio ucraino, tra cui la penisola di Crimea, annessa da Mosca nel 2014, il 90% dei territori del Donbass, il 75% delle regioni di Zaporizhia e Kherson e piccole parti delle regioni di Kharkiv, Sumy, Mykolaiv e Dnipropetrovsk.