Incontro del Presidente Giorgia Meloni con i vertici delle principali aziende giapponesi

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo i vertici delle principali aziende giapponesi: 17 gruppi economici e industriali che, complessivamente, hanno un fatturato di oltre mille miliardi di euro e che sono attivi su scala globale e nei settori prioritari del Partneriato Strategico Speciale tra Italia e Giappone.

Tra questi: aerospazio, difesa, infrastrutture, industria ferroviaria, automotive, digitale, innovazione, apparecchiature elettriche ed elettroniche, farmaceutica, finanza, commercio e alimentare.

Il Presidente Meloni ha avuto uno scambio di vedute sul rafforzamento della cooperazione economica, industriale e tecnologica tra Italia e Giappone, sottolineando le opportunità che la stabilità politica e le molteplici misure messe in campo dal Governo italiano – dalla ZES Unica agli incentivi per l’occupazione e l’innovazione tecnologica delle imprese – possono offrire a chi intende sviluppare nuovi investimenti in Italia.

Tra i focus dello scambio di vedute tra Meloni e gli imprenditori giapponesi le dinamiche del commercio globale, la resilienza delle catene del valore e l’approvvigionamento delle materie prime critiche.

