Gli Stati Uniti incriminano l’ex presidente cubano Raúl Castro

AgenPress. L’amministrazione Trump ha incriminato l’ex presidente cubano Raúl Castro , 94 anni, con accuse derivanti dal suo presunto ruolo nell’abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili in cui persero la vita quattro persone, tra cui tre americani.
Nell’annunciare le accuse, che includono cospirazione per uccidere cittadini statunitensi, il procuratore generale ad interim degli Stati Uniti, Todd Blanche, ha affermato che il presidente Donald Trump “non dimenticherà i suoi cittadini”. L’attuale presidente cubano ha definito l’incriminazione una “manovra politica priva di fondamento giuridico”.
L’incriminazione giunge in un momento di forte tensione per le relazioni tra Stati Uniti e Cuba , con l’amministrazione Trump che dichiara che il governo cubano rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale statunitense. Cuba sta inoltre affrontando il collasso del suo settore energetico a causa del blocco petrolifero imposto in seguito all’attacco statunitense contro il Venezuela, alleato di Cuba ricco di petrolio.
Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha affermato che l’incriminazione da parte degli Stati Uniti contro il suo predecessore Raul Castro è una “manovra politica priva di fondamento giuridico” che mira unicamente a giustificare l’aggressione statunitense contro il suo Paese.