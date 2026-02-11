Il Parlamento europeo approva un prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina nel 2026 e 2027

AgenPress. Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza un prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina per gli anni 2026-2027, aprendo la strada all’erogazione della prima tranche all’inizio del secondo trimestre di quest’anno.

Il “Prestito di sostegno all’Ucraina” contribuirà a soddisfare l’urgente fabbisogno finanziario dell’Ucraina nel contesto della guerra di aggressione russa in corso, che sta entrando nel suo quinto anno. Dei 90 miliardi di euro, 30 miliardi saranno destinati all’assistenza macrofinanziaria o al sostegno di bilancio, attraverso lo Strumento UE per l’Ucraina. 60 miliardi saranno destinati al rafforzamento della difesa ucraina e all’approvvigionamento di equipaggiamento militare, garantendo un accesso tempestivo a prodotti di difesa essenziali.

I prodotti per la difesa saranno acquistati in via prioritaria da aziende con sede nell’UE, in Ucraina o nei paesi EFTA membri dello Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda, Svizzera, Liechtenstein). Tuttavia, sono previste deroghe mirate in caso di urgente necessità militare, quando i prodotti richiesti non sono disponibili nei mercati sopra indicati. Il quadro normativo prevede anche l’associazione di paesi terzi al prestito per specifici prodotti per la difesa. La prima categoria comprende i paesi che hanno concluso un accordo bilaterale con l’UE ai sensi del regolamento SAFE, la cui associazione e i prodotti ammissibili sono definiti tramite atti delegati. La seconda categoria comprende i paesi che hanno un partenariato per la sicurezza e la difesa con l’UE, si sono impegnati a fornire un equo contributo finanziario al costo del prestito e forniscono un significativo sostegno economico e militare all’Ucraina; la loro partecipazione sarà determinata da un atto di esecuzione del Consiglio.

Il prestito sarà finanziato tramite prestiti congiunti dell’UE sui mercati dei capitali e sostenuto dal “margine” di bilancio a lungo termine dell’UE. I costi del servizio del debito saranno coperti dai bilanci annuali dell’UE. La Commissione ha stimato i costi del servizio del debito a circa 1 miliardo di euro per il 2027 e a circa 3 miliardi di euro all’anno a partire dal 2028. Questo accordo non pregiudica i contributi di Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia, poiché la decisione del Consiglio è stata presa attraverso la procedura di cooperazione rafforzata che coinvolge 24 Stati membri.

Il rimborso dei prestiti sarà possibile solo dopo che la Russia avrà pagato le riparazioni di guerra all’Ucraina.

Il Consiglio dovrà inoltre approvare formalmente il pacchetto affinché la Commissione possa erogare il primo pagamento all’inizio del secondo trimestre del 2026.