In segno di solidarietà con il popolo ucraino, la bandiera ucraina è stata issata accanto a quella dell’Unione europea

AgenPress. In segno di solidarietà con il popolo ucraino, oggi la bandiera ucraina è stata issata accanto a quella dell’Unione europea di fronte alla sede del Servizio europeo per l’azione esterna, durante una breve cerimonia alla presenza dell’Alto rappresentante dell’UE Kaia Kalas.

Contemporaneamente, ieri sera, l’edificio della Commissione europea è stato illuminato con i colori della bandiera ucraina.

“Questo gesto è più che simbolico e riflette la nostra convinzione che il futuro dell’Ucraina sia all’interno dell’Unione europea”, ha sottolineato il Servizio europeo per l’azione esterna in un post sulla piattaforma X.

Da parte sua, Kaya Kalas, nel suo messaggio a “X”, afferma: “Il futuro dell’Ucraina è all’interno dell’UE. Con il nostro sostegno, gli ucraini stanno resistendo e rimanendo forti. Il modo più rapido per porre fine a questa guerra è esercitare maggiore pressione sulla Russia e un maggiore sostegno all’Ucraina. Che questo sia l’ultimo anniversario della guerra”.

Quattro anni dopo l’inizio dell’invasione russa su vasta scala, il SEAE osserva che “la Russia sta pagando un prezzo elevato per un fatale errore di calcolo”, sottolineando che “l’esercito russo è impantanato e l’economia del Paese è in declino”, mentre “con il sostegno europeo, gli ucraini continuano a resistere”.