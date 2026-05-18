Modena. Matteo Salvini: “L’attentatore è “italiano”? Peggio mi sento.

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. L’attentatore è “italiano”? Peggio mi sento. Se Salim El Koudri gira con un coltello in auto, travolge persone a oltre 100 km/h nel centro di Modena, scrive “bastardi cristiani” e inneggia ad Allah sui social, evidentemente è ancora più grave. È il fallimento di un percorso di integrazione.
La cittadinanza e il permesso di soggiorno sono atti di fiducia del popolo italiano: se questa fiducia viene a mancare, dobbiamo poter intervenire, revocare permesso o cittadinanza ed espellere chi non rispetta le nostre leggi.
E’ quanto scrive Matteo Salvini in un post su Facebook.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -