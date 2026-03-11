Gasparri: “Ormai Gratteri ha superato ogni livello di immaginazione”

AgenPress. “Ormai Gratteri ha superato ogni livello di immaginazione. E la cosa che mi preoccupa e che mi rattrista è che è il procuratore in carica a Napoli. Se fossi un redattore del Foglio, quindi, mi preoccuperei non tanto di eventuali cause per diffamazione ma di qualsiasi altra iniziativa”, dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

“Ieri gli ho consigliato una pausa di riflessione, ora gli consiglio una lunghissima pausa di riflessione. E lo dico quasi con ironia, benché la vicenda che lo vede protagonista sia tragica e tutt’altro che comica. In un paese serio, una persona del genere dovrebbe meditare sulle ampie facoltà che forse fin troppo ottimismo l’ordinamento giudiziario gli affida”, conclude l’esponente di Forza Italia.