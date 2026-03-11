Gratteri: “Dopo il referendum con voi del Foglio faremo i conti”

AgenPress. Il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha offerto uno spunto di riflessione sui limiti tra libertà di stampa e le sue percezioni sulla diffusione di notizie che, a suo avviso, rischiano di scivolare nella speculazione e nella diffamazione.

Il dialogo prende avvio con una battuta del magistrato, che esprime la propria opinione sui rischi che corre l’informazione quando, a suo dire, si spinge oltre i confini della correttezza. Gratteri esordisce dicendo: “Ascolti – afferma Gratteri – se dovete speculare e diffamare persino su Sal Da Vinci, fate pure.” La frase è pungente e suggerisce una certa disillusione nei confronti del trattamento mediatico riservato, tra gli altri, anche al cantautore Sal Da Vinci. Gratteri sembra quindi accusare i media di dare spazio a notizie e voci infondate, spingendo il dibattito fuori dal perimetro dell’informazione seria.

La reazione della giornalista non tarda ad arrivare, con una domanda che pone subito un freno alla polemica: “Diffamare?” chiede la cronista, cercando di chiarire se il magistrato stesse effettivamente dando il via libera a una pratica così grave.

La risposta di Gratteri è spiazzante. “Fatelo. Non è un problema. Tanto, dopo il referendum, con voi del Foglio faremo i conti.” In queste parole, il procuratore non solo denuncia una certa visione negativa dei media, ma accenna anche alla possibilità di “fare i conti” in seguito a eventi futuri, come il referendum, che potrebbe essere una metafora per un confronto più diretto con la stampa.

La giornalista, visibilmente incuriosita, chiede ulteriori chiarimenti: “I conti?” In quel momento, Gratteri non sembra avere remore nell’andare ancora più a fondo: “Nel senso che tireremo una rete.” Una metafora che potrebbe essere interpretata come una metafora di un intervento su larga scala, come una “pesca a strascico”, termine che fa riferimento a una tecnica di pesca in cui una rete viene trascinata sul fondo marino, raccogliendo tutto ciò che incontra lungo il suo cammino.

A questo punto, la giornalista, cercando di comprendere meglio il sottotesto delle parole del procuratore, domanda: “Si riferisce alla pesca a strascico?”

Gratteri risponde in modo secco, ma apparentemente provocatorio: “Speculate, pure.” Un invito che sembra invitare la stampa a proseguire nella sua attività senza preoccuparsi delle possibili conseguenze, ma con un chiaro avvertimento che, a suo parere, la verità verrà fuori, magari attraverso azioni che possono andare oltre la sfera giornalistica e sfociare in quella giudiziaria.

Il confronto tra Gratteri e la giornalista del Foglio offre un’istantanea del delicato equilibrio tra libertà di espressione e la necessità di tutelare l’integrità e la verità dei fatti. Il procuratore, infatti, non nasconde il suo malumore nei confronti di una stampa che, a suo parere, può arrivare a danneggiare persone e istituzioni con informazioni che non rispecchiano la realtà.

Nel contempo, però, la giornalista cerca di mantenere viva la discussione sul diritto di esprimere liberamente opinioni e informazioni, anche quando queste possono sembrare scomode o provocatorie. La domanda finale sul “pesca a strascico” mette in evidenza l’uso di metafore come strumento per evidenziare una tensione tra il potere della giustizia e il ruolo della stampa, creando così un intreccio tra la ricerca della verità e il rischio di una manipolazione delle informazioni.

Questo scambio, che può sembrare un semplice duello verbale tra un magistrato e una giornalista, in realtà solleva una riflessione più ampia sulla responsabilità delle parole e delle azioni, sia da parte degli operatori della giustizia che della stampa. Nel contesto attuale, dove la diffusione delle informazioni è rapida e spesso incontrollata, questo dialogo mette in luce le problematiche legate alla gestione del potere, alla difesa della verità e alla libertà di opinione.