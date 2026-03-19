Morte Bossi. Zaia: “Non è il Nord che deve dire grazie a Umberto Bossi ma tutto il Paese”

AgenPress. “Non è il Nord che deve dire grazie a Umberto Bossi ma tutto il Paese”. “Senza il suo contributo di visione, realismo e capacità politica – prosegue Zaia – la storia repubblicana sarebbe stata molto differente, priva di un grande interprete della necessità di dare risposte alle istanze dei cittadini delle regioni settentrionali e con esse soluzioni a tutta la società italiana.

Nella sua grande abilità è certamente ricorso anche a gesti eclatanti, come ha quando ha proclamato la secessione del Nord, ma lo ha fatto sempre con l’intento di fissare un punto all’interno del quale l’obbiettivo rimaneva sempre e soltanto il federalismo. Politicamente è stato un padre straordinario per tutti noi, gli siamo profondamente grati”.

Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia