type here...

Morte Pomicino. Cesa (UDC): “Uomo leale, pieno di vita e di passione politica”

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Sono stato per anni amico personale di Paolo Cirino Pomicino. Ci univa, oltre alla comune militanza politica, una comune visione del mondo e della amicizia. Uomo leale, pieno di vita e di passione politica e civica, ha sempre cercato di riunire l’area democristiana dispersa in tanti rivoli.

Politico di grande visione e di indiscussa capacità amministrativa ha saputo unire ai progetti una grande concretezza, riuscendo a coniugare le parole ai fatti e dando una dimostrazione vera di come si possa governare un Paese. Alla moglie Lucia, e a tutta la sua famiglia, va la vicinanza umana mia e di tutto l’UDC”.

Lo ha dichiarato il Presidente nazionale dell’Udc on. Lorenzo Cesa.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits