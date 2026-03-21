Morte Pomicino. Cesa (UDC): “Uomo leale, pieno di vita e di passione politica”

AgenPress. “Sono stato per anni amico personale di Paolo Cirino Pomicino. Ci univa, oltre alla comune militanza politica, una comune visione del mondo e della amicizia. Uomo leale, pieno di vita e di passione politica e civica, ha sempre cercato di riunire l’area democristiana dispersa in tanti rivoli.

Politico di grande visione e di indiscussa capacità amministrativa ha saputo unire ai progetti una grande concretezza, riuscendo a coniugare le parole ai fatti e dando una dimostrazione vera di come si possa governare un Paese. Alla moglie Lucia, e a tutta la sua famiglia, va la vicinanza umana mia e di tutto l’UDC”.

Lo ha dichiarato il Presidente nazionale dell’Udc on. Lorenzo Cesa.