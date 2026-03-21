type here...

Morte Pomicino, Nappi (Lega): con lui scompare una grande figura politica

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Paolo Cirino Pomicino è stata una delle personalità più raffinate della politica italiana che ha vissuto da protagonista decenni decisivi per il Paese, specie nella Prima Repubblica, con lungimiranza, competenza e coraggio.

Doti accompagnate da una straordinaria carica umana che gli ha sempre consentito di sdrammatizzare le alterne vicende  della politica senza però mai banalizzarle. Se ne va un grande napoletano, un grande italiano. Sono personalmente grato al destino per averlo conosciuto e averne potuto apprezzare stile e valore. Condoglianze alla famiglia”.

Così, in una nota, Severino Nappi, vice coordinatore della Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits