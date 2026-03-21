Morte Pomicino, Nappi (Lega): con lui scompare una grande figura politica

AgenPress. “Paolo Cirino Pomicino è stata una delle personalità più raffinate della politica italiana che ha vissuto da protagonista decenni decisivi per il Paese, specie nella Prima Repubblica, con lungimiranza, competenza e coraggio.

Doti accompagnate da una straordinaria carica umana che gli ha sempre consentito di sdrammatizzare le alterne vicende della politica senza però mai banalizzarle. Se ne va un grande napoletano, un grande italiano. Sono personalmente grato al destino per averlo conosciuto e averne potuto apprezzare stile e valore. Condoglianze alla famiglia”.

Così, in una nota, Severino Nappi, vice coordinatore della Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.