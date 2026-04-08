Decine di democratici chiedono la rimozione di Trump. Invocano il 25° emendamento della Costituzione

AgenPress. Decine di deputati democratici al Congresso hanno chiesto la rimozione del presidente Donald Trump dall’incarico dopo che questi ha usato una retorica estremista contro l’Iran, arrivando a minacciare di annientare “un’intera civiltà”.

Oltre 70 legislatori, tra cui alcuni senatori, hanno affermato in diversi post sui social media che il gabinetto di Trump dovrebbe invocare il 25° emendamento della Costituzione e dichiararlo inadatto a ricoprire la carica, che il Congresso dovrebbe metterlo sotto accusa e condannarlo, o entrambe le cose.

La Camera deve approvare gli articoli di impeachment, e poi il Senato deve votare per condannare e rimuovere il Presidente. Oppure, il gabinetto e il Vicepresidente, con il consenso del Congresso, devono invocare il 25° emendamento e rimuovere Trump”, ha scritto il senatore Ed Markey, democratico del Massachusetts, in una dichiarazione su X.

Il senatore Chris Murphy, democratico del Connecticut, ha dichiarato di concordare con le richieste di invocare il 25° emendamento, aggiungendo: “Nessun presidente sano di mente prometterebbe pubblicamente di sterminare un’intera civiltà”.

“Dobbiamo invocare il 25° emendamento e rimuovere Trump”, ha scritto su X il deputato Ro Khanna, democratico della California . “Minacciare crimini di guerra è una palese violazione della nostra Costituzione e delle Convenzioni di Ginevra”.

La retorica di Trump ha scatenato l’indignazione dei democratici, nonché le critiche di alcuni repubblicani , i quali hanno affermato che mettere in atto tali minacce equivarrebbe a commettere crimini di guerra.

Tuttavia, molti dei democratici che avevano chiesto la sua rimozione hanno rincarato la dose dopo l’annuncio di cessate il fuoco da parte di Trump, sostenendo che non dovrebbe più ricoprire la carica.

“Cessazione del fuoco temporanea o no, Trump ha già commesso un reato passibile di impeachment”, ha dichiarato il deputato Seth Moulton, democratico del Massachusetts. “Il Congresso deve tornare al lavoro e rimuoverlo dall’incarico prima che arrechi ulteriori danni al nostro Paese e al mondo”.

Durante il suo primo mandato, Trump è stato messo sotto accusa due volte. In entrambi i casi è stato assolto da un Senato a maggioranza repubblicana.