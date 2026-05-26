Il 26 maggio “La Notte dei Leoni” allo Stadio Maradona. Presente il Ministro Nordio

AgenPress. Attori e glorie della squadra del Napoli uniscono le forze per sostenere la ristrutturazione del teatro dell’Istituto penale per i minorenni di Nisida. Domani, 26 maggio, ore 20.30, presso lo Stadio Diego Armando Maradona, si terrà La Notte dei Leoni, partita promossa dalla Nazionale Calcio Attori 1971 e patrocinata anche dal Ministero della Giustizia. Sarà presente all’evento il Guardasigilli Carlo Nordio.

La Notte dei Leoni ha un doppio fine benefico: oltre che per la ristrutturazione del teatro del carcere minorile tanto caro a Eduardo De Filippo, parte del ricavato sarà devoluto per la ricerca pediatrica della Fondazione Santobono Pausilipon.

Sono tanti i volti noti partecipanti all’iniziativa, che si può seguire in diretta su DAZN. La serata si apre con la cantante Dolcenera e il suo omaggio all’indimenticato Pino Daniele. A condurre sono Barbara Cirillo, Pierluigi Pardo, Ricki Buscaglia ed Eleonora Rossi. Il calcio d’inizio della partita è affidato alla conduttrice tv Francesca Fagnani, mentre madrina dell’evento è Giovanna Sannino, interprete della nota serie tv Rai “Mare Fuori”. La partita, arbitrata da Fabio Maresca, vede scendere in campo le leggende della squadra partenopea, capitanate da Antonio Careca, e volti noti del cinema e della tv, guidati dall’attore Giorgio Pasotti.