Il drone russo nel cuore della sede degli 007 ucraini: il colpo di Mosca alla vigilia della missione di Witkoff e Kushner

AgenPress. Non un bersaglio periferico, non un’infrastruttura qualsiasi. Il 4 settembre un drone russo ha colpito nel cuore di Kiev la sede centrale del Servizio di sicurezza ucraino, la SBU, in via Volodymyrska, proprio di fronte alla cattedrale di Santa Sofia. Ma è soprattutto la natura dell’obiettivo indicato dalle autorità ucraine a rendere l’attacco particolarmente significativo: secondo il presidente Volodymyr Zelensky, il drone era diretto direttamente verso l’ufficio del capo della SBU.

«Il drone era diretto direttamente verso l’ufficio del capo del Servizio di sicurezza», ha dichiarato Zelensky dopo aver parlato con il responsabile ad interim dell’agenzia, Oleksandr Poklad. Secondo fonti ucraine, Poklad non si trovava nell’ufficio al momento dell’impatto.

L’edificio è stato colpito nel pomeriggio, mentre Kiev era nuovamente sotto allarme aereo. Dopo l’esplosione, una colonna di fumo nero si è levata sopra il centro della capitale e sono intervenuti i servizi di emergenza. Il bilancio dei feriti è stato inizialmente indicato in cinque persone, ma le successive comunicazioni hanno portato il numero a una dozzina.

La SBU non è semplicemente uno degli apparati dello Stato ucraino. È il principale servizio di sicurezza interna del Paese e negli anni della guerra è diventato uno degli strumenti centrali della strategia ucraina contro la Russia.

Per questo, colpire la sua sede nel centro di Kiev assume un valore che va oltre il danno materiale. L’attacco dimostra innanzitutto che Mosca è in grado di raggiungere un edificio altamente sensibile nel cuore della capitale. Ma la dichiarazione di Zelensky introduce un elemento ancora più pesante: il punto d’impatto sarebbe stato diretto verso l’ufficio del vertice dell’agenzia.

È questo particolare a trasformare l’episodio da una nuova incursione sulla capitale in un possibile messaggio politico e militare.

Non ci sono, tuttavia, elementi pubblicamente sufficienti per stabilire in modo indipendente se il bersaglio fosse effettivamente un tentativo di eliminare il capo della SBU. Quello che è documentato è che Zelensky ha descritto l’ufficio del vertice come il punto verso cui era indirizzato il drone.

Il momento scelto rende l’episodio ancora più delicato.

L’attacco è arrivato mentre Washington prepara una nuova iniziativa diplomatica sul conflitto. Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono attesi nei prossimi giorni tra Mosca e Kiev per discutere le prospettive di una possibile soluzione alla guerra. Un funzionario statunitense ha confermato che i due emissari si recheranno nelle due capitali; fonti russe hanno indicato la possibilità di una visita a Mosca già il 5 settembre.

La coincidenza temporale è dunque difficile da ignorare. Da una parte gli Stati Uniti tentano di riaprire uno spazio negoziale; dall’altra, proprio alla vigilia della missione diplomatica americana, un’arma russa penetra nel dispositivo di sicurezza della capitale ucraina e colpisce la sede dell’apparato di intelligence interna.

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha definito l’attacco una grave escalation, sostenendo che Mosca stia dimostrando di respingere la diplomazia proprio mentre i canali negoziali vengono riattivati.

Senza attribuire a Mosca intenzioni che non siano state pubblicamente dichiarate, l’operazione porta con sé un evidente effetto politico.

La Russia mostra di voler mantenere la pressione militare anche mentre si parla di negoziati. E soprattutto dimostra che la capitale ucraina rimane vulnerabile, nonostante anni di rafforzamento della difesa aerea.

Secondo gli analisti l’attacco rappresenta un ulteriore salto di livello nella campagna russa contro Kiev. La particolarità è anche nell’impiego di droni a propulsione a reazione, più veloci rispetto ai modelli precedentemente utilizzati e quindi più difficili da intercettare.

La scelta della sede della SBU aggiunge quindi una dimensione simbolica a quella militare: il bersaglio non è soltanto una struttura, ma uno dei centri nevralgici dello Stato ucraino in guerra.

Zelensky non ha lasciato l’attacco senza una risposta politica. Dopo aver parlato con Poklad, ha ordinato al vertice della SBU di preparare una reazione «appropriata» e concreta, possibilmente speculare, assicurando che le forze armate ucraine sosterranno l’operazione.

La minaccia di una risposta simmetrica apre così un’altra variabile proprio nel momento in cui Washington cerca di creare le condizioni per nuovi colloqui.

Il rischio è evidente: ogni attacco contro un obiettivo di alto valore può produrre una rappresaglia, che a sua volta alimenta una nuova escalation. E quando questo ciclo si innesta su un fragile tentativo diplomatico, anche un singolo episodio può diventare politicamente molto più grande della sua dimensione militare.

L’attacco arriva inoltre in un momento particolarmente delicato per l’apparato di sicurezza ucraino. Due giorni prima, a Kiev, si era verificato uno scontro a fuoco tra membri della SBU e dell’intelligence militare, il GUR/HUR. Zelensky aveva definito l’episodio «vergognoso» e ordinato indagini, disponendo anche il licenziamento di due vice responsabili delle rispettive agenzie.

La SBU si trova quindi sotto pressione contemporaneamente dall’esterno e dall’interno: da una parte la guerra con la Russia, dall’altra le tensioni tra gli apparati di sicurezza ucraini.

È in questo quadro che il drone russo contro la sede centrale assume un significato ancora più pesante.

Per Kiev, il punto non è soltanto aver subito un altro attacco aereo. È il fatto che un’arma russa sia arrivata fino al centro dell’apparato di sicurezza dello Stato, colpendo — secondo la versione del presidente — proprio il luogo di lavoro del suo vertice.

Per Mosca, qualunque sia stata l’intenzione operativa precisa, il risultato è un messaggio di potenza: la guerra può arrivare nel cuore istituzionale della capitale ucraina anche mentre la diplomazia torna a muoversi.

Ed è proprio questa sovrapposizione tra guerra e negoziato a rendere l’episodio particolarmente significativo.

Witkoff e Kushner si preparano a muoversi tra Mosca e Kiev per cercare una via d’uscita dal conflitto. Ma mentre gli emissari americani preparano le loro valigie, un drone russo ha già raggiunto uno dei luoghi più sensibili dell’Ucraina.

La diplomazia, ancora una volta, dovrà fare i conti con la guerra.