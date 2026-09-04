Governo, Schillaci: “Stabilità valore per l’Italia, Meloni guida autorevole. In Sanità risultati importanti, lavoro va avanti”

AgenPress. “Il governo guidato da Giorgia Meloni diventa oggi il più longevo nella storia della Repubblica. Una stabilità che non rappresenta soltanto un traguardo per questo esecutivo, ma un valore per l’intera Nazione”. Così il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“Ringrazio il Presidente Meloni che ha saputo guidare la squadra di governo con determinazione, responsabilità e capacità di tenere ferma la rotta anche nei momenti più difficili. Abbiamo potuto lavorare con continuità e realizzare interventi importanti – prosegue il Ministro -. In ambito sanitario abbiamo aumentato progressivamente le risorse, portando il Fondo nazionale dai circa 126 miliardi del 2022 a quasi 143 miliardi nel 2026”.

“Siamo intervenuti sulle liste d’attesa con una legge che per la prima volta ha introdotto un sistema di monitoraggio delle prestazioni che garantisce trasparenza e la possibilità di intervenire dove i tempi non vengono rispettati. Abbiamo previsto assunzioni e rinnovi contrattuali per il personale e lavorato a una sanità più moderna e più vicina ai cittadini: penso alle 3.170 nuove apparecchiature portate negli ospedali e agli oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a casa”, aggiunge Schillaci.

“Le oltre mille Case della Comunità aperte sono il frutto di un lavoro costante e determinato che porteremo avanti, continuando a finanziare la sanità territoriale anche nella prossima legge di bilancio. Abbiamo approvato il Piano sulla salute mentale che non c’era da tredici anni, mettendo al centro il benessere dei cittadini, soprattutto dei più giovani. Presenteremo a breve il Piano sanitario nazionale, che è pronto e mancava da vent’anni. Molto è stato fatto – chiude Schillaci -. Sappiamo che c’è ancora da fare, ma continueremo a lavorare con serietà e determinazione fino all’ultimo giorno, per rafforzare il Servizio sanitario nazionale, portare avanti le riforme avviate e dare risposte sempre più efficaci ai cittadini”.