Meloni, Paolo Capone, Leader UGL: “La stabilità del Governo è un valore per la Nazione”

AgenPress. “Il record di longevità del Governo Meloni, che oggi raggiunge i 1.413 giorni di durata, rappresenta un traguardo storico e un elemento di stabilità importante per la nostra Nazione. In un sistema istituzionale storicamente caratterizzato da frequenti cambi di esecutivo, la continuità dell’azione di Governo ha consentito numerosi interventi con una prospettiva di medio e lungo periodo, dando maggiore certezza a imprese, lavoratori e famiglie e raggiungendo importanti risultati soprattutto nel mondo del lavoro: uno per tutti, 1,3 milioni di occupati in più in questi quattro anni”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, il quale sarà presente questa sera, al porto di Bari, all’evento celebrativo del governo più longevo della storia della Repubblica italiana.

Capone ha sottolineato come “la stabilità rappresenti una condizione indispensabile per costruire politiche economiche e sociali capaci di produrre risultati efficaci e duraturi. Gli effetti di questa continuità – prosegue Capone – sono tangibili proprio sul fronte dell’occupazione.

La crescita dei posti di lavoro, la riduzione della disoccupazione e del gap occupazionale tra nord e sud dimostrano che il mercato del lavoro italiano sta attraversando una fase positiva che è parte di un processo strutturale fondato sulla formazione, su incentivi all’occupazione stabile e su una maggiore capacità di far incrociare domanda e offerta di lavoro”.