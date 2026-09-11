Bonino, Savino (MEF): «Scompare una protagonista della vita politica italiana ed europea»

AgenPress. «Con Emma Bonino scompare una protagonista della vita politica e istituzionale italiana ed europea. Per decenni ha portato avanti le proprie idee e le proprie battaglie con determinazione, passione civile e un forte impegno nelle istituzioni, lasciando un segno nella storia politica del nostro Paese.

Fu Silvio Berlusconi, alla guida del suo primo Governo, a indicarne il nome per la Commissione europea, dove Emma Bonino avrebbe poi ricoperto incarichi di grande rilievo anche sul fronte degli aiuti umanitari e della tutela dei consumatori.

Ai suoi familiari, ai suoi cari e a quanti le sono stati vicini rivolgo le mie più sincere condoglianze». Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e Segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino.