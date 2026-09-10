Natalità, Bordignon, Forum Nazionale delle Associazioni Familiari: “Dal libretto un investimento sul futuro”

AgenPress. “L’idea rilanciata dal presidente dell’Inps Gabriele Fava di destinare 1.000 euro l’anno a ogni nuovo nato rappresenta un cambio di prospettiva importante se si parla di previdenza e soprattutto se si ha a cuore il destino delle nuove generazioni. È altresì evidente che non si tratta di una misura che promette impatti sul rilancio della natalità.

La proposta di Fava ha il merito di riportare al centro il tema della sostenibilità del sistema previdenziale delle nuove generazioni, segnate da carriere più discontinue, salari spesso insufficienti e difficoltà nell’accesso a un lavoro stabile. L’obiettivo ha una sua razionalità: sfruttare il fattore tempo.

Un piccolo capitale accumulato molto presto, se investito con criteri prudenti, trasparenti e con costi contenuti, può crescere lungo l’arco della vita e contribuire a costruire una pensione complementare. Sarebbe anche un messaggio culturale: dire a ogni bambino che la comunità nazionale investe sul suo futuro. È giusto intervenire per tempo, ma questo investimento deve essere accompagnato da politiche che rendano concretamente possibile per i giovani costruire una famiglia e scegliere di avere figli.

Come Forum delle Associazioni Familiari riteniamo quindi fondamentale che questa proposta si inserisca in una strategia organica: sostegno economico alle famiglie, potenziamento dell’Assegno Unico, servizi per l’infanzia, conciliazione tra lavoro e vita familiare, casa, fiscalità a misura di famiglia e occupazione stabile”.

Lo ha dichiarato Adriano Bordignon, presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, in merito alla proposta del presidente dell’Inps Gabriele Fava di prevedere un investimento pubblico di 1.000 euro l’anno per ogni nuovo nato.