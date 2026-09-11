La Fondazione Jannik Sinner con l’UNICEF per garantire un’istruzione a quasi 100.000 bambini e bambine in emergenza

AgenPress. La Fondazione Jannik Sinner e l’UNICEF Italia hanno firmato un accordo biennale di collaborazione per sostenere il diritto all’istruzione di quasi 100.000 bambine e bambini che vivono in contesti di crisi umanitarie e conflitti.

La partnership nasce dalla visione comune della Fondazione Jannik Sinner e dell’UNICEF secondo la quale l’istruzione può cambiare la vita di bambini e bambine: dando loro strumenti adeguati e garantendo le giuste opportunità, ogni bambino e bambina ovunque nel mondo può sviluppare le competenze necessarie per costruirsi un futuro e sviluppare le proprie potenzialità.

“L’istruzione è uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo e la bussola che orienta ogni giorno il nostro operato”- ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. “Quando un’emergenza sconvolge la vita di un bambino, tutto cambia all’improvviso: la casa, le abitudini, i punti di riferimento. In quei momenti, tornare a imparare e ricevere un’istruzione significa ritrovare un senso di normalità, un luogo sicuro, protezione e sostegno. Ringrazio la Fondazione Jannik Sinner per aver scelto di essere al nostro fianco e di sostenere i programmi dell’UNICEF per l’istruzione nelle emergenze. Insieme potremo aiutare tanti bambini vulnerabili a ritrovare ciò che una crisi ha interrotto.»

“Siamo molto felici della collaborazione con l’UNICEF. Crediamo profondamente nell’importanza di offrire ai bambini, anche nelle situazioni più difficili, opportunità per continuare a apprendere, crescere e sviluppare le proprie potenzialità” – ha dichiarato Christina Tauber, Direttrice della Fondazione Jannik Sinner. “Attraverso i kit dell’ UNICEF vogliamo contribuire a creare spazi in cui i bambini possano imparare, giocare e muoversi. Soprattutto nei momenti di crisi, accanto all’istruzione, anche il gioco e l’attività fisica sono fondamentali: regalano ai bambini momenti di serenità, favoriscono il loro benessere psico-fisico e possono aiutarli ad affrontare esperienze particolarmente complesse/traumatiche.”

La partnership con la Fondazione Jannik Sinner ha l’obiettivo di rafforzare la capacità dell’UNICEF di rispondere rapidamente alle emergenze, in particolare per il settore dell’istruzione, attraverso l’allestimento di spazi temporanei per l’apprendimento nelle aree in cui le infrastrutture scolastiche sono state danneggiate o distrutte e rendendo disponibili kit educativi pronti per essere distribuiti anche nelle aree più remote, zone di conflitto e territori colpiti da disastri.

Tra i kit educativi progettati per essere utilizzati rapidamente: le School-in-a-Box contenenti quaderni, matite, righelli e tutto il necessario per organizzare le attività scolastiche di circa 40 bambini e un insegnante; gli Early Childhood Development Kit che contengono giochi e materiali che favoriscono l’apprendimento e lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo per la prima infanzia; i Recreation Kit che permettono di realizzare attività ludiche, motorie e di gruppo.