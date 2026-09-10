Accoltellamento multiplo alla periferia di Londra: quattro persone ferite

AgenPress. Quattro persone sono rimaste ferite in un accoltellamento multiplo avvenuto nel pomeriggio di oggi alla periferia sud-est di Londra. Lo riferiscono i media britannici, citando fonti della polizia e dei servizi di soccorso.

I feriti sono stati soccorsi sul posto dagli operatori di emergenza e successivamente trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state diffuse informazioni dettagliate sulle loro condizioni.

Restano ancora da chiarire la dinamica dell’aggressione e le circostanze che hanno portato all’accoltellamento. Non è inoltre chiaro se vi sia una relazione tra le persone coinvolte.

La matrice dell’episodio, secondo le prime informazioni, non è al momento chiara. Le autorità stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità.

Ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore con il proseguire delle indagini.