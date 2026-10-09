L’Alta Val Susa si risveglia sotto i primi fiocchi di neve: imbiancate Claviere e Sestriere

Dalle strade imbiancate di Claviere fino ai 2.035 metri del Colle del Sestriere, l’Alta Val Susa si veste d’inverno. La neve è scesa nella serata di ieri, spingendosi per qualche ora anche intorno ai 1.600 metri di quota

AgenPress. La prima neve di stagione è arrivata sulle montagne della Val Susa, regalando un primo assaggio d’inverno alle località alpine e riaccendendo l’attesa per l’avvio della stagione sciistica.

Nella serata di ieri, il drastico abbassamento delle temperature, accompagnato da un’intensa perturbazione in arrivo dalle Alpi al confine con la Francia, ha portato i primi fiocchi sull’Alta Val Susa. Le precipitazioni nevose hanno imbiancato le strade dei paesi situati alle quote più elevate, da Claviere fino al Colle del Sestriere, a 2.035 metri di altitudine.

Come ampiamente previsto, la neve si è spinta temporaneamente anche a quote inferiori, arrivando fino a circa 1.600 metri. Un episodio che ha anticipato il clima invernale nelle località montane, seppur per un periodo limitato.

Nel corso della notte, infatti, il ritorno della pioggia ha progressivamente lavato via parte della neve caduta nelle ore precedenti, soprattutto alle quote più basse. L’episodio conferma tuttavia il netto cambiamento delle condizioni meteorologiche, con temperature in diminuzione e precipitazioni che, in alta quota, iniziano ad assumere carattere nevoso.

La prima imbiancata rappresenta un segnale atteso dagli operatori turistici e dagli appassionati degli sport invernali. Le montagne dell’Alta Val Susa si preparano infatti ad accogliere i prossimi mesi della stagione fredda, con le località sciistiche del territorio che guardano all’avvicinarsi dell’apertura degli impianti.

Per il momento si tratta di una prima comparsa della neve, ancora condizionata dall’alternanza tra pioggia e temperature più rigide. Saranno l’evoluzione del meteo e le eventuali nuove precipitazioni delle prossime settimane a determinare le condizioni del manto nevoso e le prospettive per l’avvio della stagione.

Intanto, da Claviere al Sestriere, l’Alta Val Susa ha già ricevuto il suo primo assaggio d’inverno: un anticipo della stagione che trasforma il paesaggio alpino e alimenta le aspettative di chi attende il ritorno della neve e delle piste da sci.