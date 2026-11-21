L’ex capo della Polizia trovato morto nella sua abitazione di campagna a Montiano, nel Grossetano. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita del dirigente. Intanto esplode la polemica sull’inchiesta di Caltanissetta per i presunti depistaggi sulla strage di via D’Amelio.

Salvatore Borsellino punta il dito contro i magistrati: «Responsabili di istigazione al suicidio», è la sua accusa

AgenPress. La morte di Gianni De Gennaro apre nuovi interrogativi e accende lo scontro sulle responsabilità legate all’inchiesta giudiziaria che aveva coinvolto l’ex capo della Polizia. La Procura di Grosseto è impegnata negli accertamenti sulla morte del 78enne, trovato senza vita nella sua abitazione di campagna a Montiano, in provincia di Grosseto, nella mattinata di sabato 21 novembre. Il magistrato di turno si è recato nell’abitazione per un sopralluogo. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del Ris dei carabinieri, chiamati a effettuare gli accertamenti tecnici necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento, tuttavia, non risulta confermata ufficialmente l’apertura di un procedimento per istigazione al suicidio da parte della Procura di Grosseto. Le verifiche sulla morte e le accuse rivolte pubblicamente ai magistrati di Caltanissetta sono due piani distinti, che non possono essere confusi.

A sollevare apertamente la questione è stato Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, che ha rilasciato dichiarazioni molto dure all’agenzia ANSA. «La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la Procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio», ha dichiarato. Secondo Borsellino, l’inchiesta avrebbe dovuto essere affrontata da un’altra procura e avrebbe avuto l’effetto di spostare l’attenzione dalle responsabilità dei carabinieri del Ros e dei servizi segreti sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

De Gennaro era finito nel registro degli indagati della Procura di Caltanissetta nell’ambito dell’indagine sui presunti depistaggi successivi alla strage di via D’Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

Nei suoi confronti i pubblici ministeri avevano chiesto gli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari aveva però respinto la richiesta, ritenendo non sufficientemente dimostrato il quadro indiziario necessario per applicare la misura cautelare. La Procura aveva successivamente presentato appello al Tribunale del Riesame. L’udienza era stata fissata per il prossimo 1° dicembre. L’indagine riguardava anche la gestione di documenti e alcune presunte pressioni sul collaboratore di giustizia Salvatore Contorno.

Profondamente scosso anche l’avvocato Francesco Bertorotta, che assisteva De Gennaro insieme al professor Franco Coppi. «Queste possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all’opinione pubblica», ha dichiarato ricordando anche il rapporto di amicizia che lo legava all’ex dirigente. Parole che alimentano il dibattito sulla presunzione di innocenza, sulla responsabilità dell’informazione e sulle conseguenze che un’indagine giudiziaria può avere sulla vita delle persone coinvolte.

Adesso saranno gli investigatori a dover ricostruire con precisione quanto accaduto nell’abitazione toscana e a verificare ogni elemento utile a chiarire la morte dell’ex capo della Polizia. La vicenda presenta due questioni fondamentali: da una parte gli accertamenti sulle circostanze del decesso, dall’altra le polemiche sulle modalità e sui tempi dell’inchiesta di Caltanissetta. La morte di De Gennaro, arrivata a pochi giorni dall’udienza davanti al Tribunale del Riesame, lascia aperti interrogativi pesanti anche sul fronte delle indagini relative alla strage di via D’Amelio.

Una vicenda nella quale, a oltre trent’anni dall’uccisione di Paolo Borsellino, la ricerca della verità sull’agenda rossa e sui possibili depistaggi continua a rappresentare uno dei nodi più delicati della storia giudiziaria italiana.