Claudia Conte: “Gli animali sanno sorprenderci ogni giorno: ci aiutano, ci proteggono e, talvolta, possono persino salvarci la vita”

AgenPress. Gli animali sanno sorprenderci ogni giorno: ci aiutano, ci proteggono e, talvolta, possono persino salvarci la vita. Saranno queste le storie al centro della nuova puntata di «Impronte», il programma ideato e condotto da Claudia Conte su Rai Radio 1, in onda giovedì 15 ottobre dalle 10.30 alle 11.00.

Ospite della trasmissione sarà il Luogotenente Carica Speciale Fabio Tassinari, che accompagnerà gli ascoltatori alla scoperta di Briciola, la celebre cagnolina mascotte e vicebrigadiere della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. Protagonista delle più importanti parate militari, compresa quella del 2 giugno, e presente accanto alle più alte cariche dello Stato, Briciola racconterà idealmente anche il lato meno conosciuto della sua vita, oltre i riflettori delle cerimonie ufficiali.

Spazio poi alla pet therapy e al potere straordinario degli animali di prendersi cura delle persone. Nella finestra dedicata ai libri, Claudia Conte presenterà agli ascoltatori la storia di «Pucci e Rani: Piccoli-Grandi Eroi», un racconto emozionante di Giordana Fauci che testimonia come la sensibilità dei nostri amici a quattro zampe possa fare la differenza. Affetta da diabete di tipo 1 da 35 anni, l’autrice racconta come i suoi due Yorkshire siano stati fondamentali nella sua vita: i cani, infatti, possono riconoscere i segnali di una crisi ipoglicemica prima ancora che la persona se ne renda conto.

A chiudere la puntata sarà Massimiliano Vado, attore, regista e sceneggiatore, che ha curato la regia del Pet Carpet Film Festival. Insieme al suo inseparabile cane Renato, Vado offrirà una testimonianza personale e intensa del legame profondo che può nascere tra una persona e il proprio animale, attraverso un monologo a lui dedicato.