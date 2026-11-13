Scoperta una rete di macellazione clandestina di cavalli in Sicilia

Animal Equality: l’operazione dei NAS conferma la necessità di vietare la macellazione degli equidi

AgenPress. L’operazione dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Ragusa, su delega della Procura della Repubblica di Siracusa, ha portato alla luce un circuito clandestino di approvvigionamento, macellazione e vendita di carne di cavallo, in cui sono coinvolti animali registrati come non destinati al consumo umano (non DPA). Animal Equality ribadisce la necessità di vietare la macellazione degli equidi mentre la proposta di legge di iniziativa popolare di Animal Equality e Fondazione Islander ha superato le 50.000 firme in quattro mesi.

“Non si tratta di un caso isolato. Ogni nuova inchiesta mostra che non si può garantire trasparenza e sicurezza in una filiera in cui gli animali possono cambiare identità e finire nel piatto senza che nessuno lo sappia. Negli scorsi mesi, per contrastare la nostra proposta di legge contro la macellazione degli equidi, più volte si è parlato di sicurezza della filiera e di garanzie per gli equidi non DPA, arrivando a paventare persino che essi godrebbero già oggi delle medesime tutele riservate a cani e gatti. I fatti dimostrano il contrario. Per questo vietare la macellazione di tutti gli equidi non è solo una scelta etica, ma l’unica misura che può fermare alla radice il campo di azione per questi traffici illeciti”, ha dichiarato Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia e vicepresidente per l’Europa.

Le operazioni dei Nas di Ragusa hanno prodotto finora sette indagati, un veterinario dell’ASP agli arresti domiciliari e sequestri per circa due milioni di euro. Sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla macellazione abusiva, frode nella tracciabilità degli animali, commercio di sostanze alimentari nocive e smaltimento illecito di rifiuti speciali. Per Animal Equality, la vicenda mostra le lacune di una filiera che nessun controllo riesce a rendere davvero trasparente.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, il gruppo acquistava a prezzi molto bassi equidi provenienti da circuiti commerciali clandestini. Gli animali venivano abbattuti e macellati in un casolare rurale di un’azienda zootecnica locale, descritto come fatiscente e privo di autorizzazioni sanitarie e dei requisiti igienici minimi. Le carni finivano poi in una macelleria e in diverse attività ambulanti di paninoteca in vari comuni della provincia di Siracusa.

Gli scarti della macellazione sarebbero stati abbandonati su terreni adiacenti a un’importante arteria autostradale, creando discariche abusive di rifiuti speciali. Le indagini hanno inoltre fatto emergere condotte illecite in un macello della stessa provincia, dove i documenti di accompagnamento dei capi equini sarebbero stati falsificati o alterati, con il presunto coinvolgimento consapevole dei titolari dell’impianto e di un medico veterinario dell’ASP di Siracusa.

L’operazione di Ragusa si aggiunge ad altri episodi che negli ultimi mesi hanno acceso un faro sulla filiera della carne equina. L’8 e il 9 settembre 2026, Europol ha coordinato un’operazione in Belgio, Francia, Irlanda e Paesi Bassi contro una rete sospettata di traffico di cavalli con passaporti falsificati e microchip manipolati, con il rischio che animali di cui non si conosce l’origine finiscano nella catena alimentare.

Intanto, la proposta di legge per vietare la macellazione degli equidi, depositata in Cassazione a luglio 2026 da Animal Equality in collaborazione con Fondazione Islander, ha raggiunto il numero minimo di firme in anticipo, in appena quattro mesi. L’organizzazione chiede ora al Parlamento di agire nel rispetto dell’Articolo 71 della Costituzione, che riconosce ai cittadini la facoltà di iniziativa legislativa con una proposta firmata da almeno 50.000 elettori.

L’iniziativa è in linea con le proposte di legge bipartisan per riconoscere gli equidi come animali d’affezione, presentate da Movimento 5 Stelle, Noi Moderati, Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra e discusse a lungo in Commissione Agricoltura della Camera. Nell’ultimo anno proposte di legge, audizioni parlamentari e inchieste sulla filiera hanno portato più volte il tema in Parlamento.

Secondo i dati Ipsos, tra i consumatori di carne in Italia solo il 17% dichiara di mangiare carne di cavallo almeno una volta al mese, e la tendenza è in calo rispetto all’anno scorso. L’83% degli intervistati dichiara di non consumarla, mentre il 73% prova empatia per questo animale e lo considera alla pari di cani e gatti.