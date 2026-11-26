AgenPress. Dopo la segnalazione ai NAS, l’analisi che ha rilevato enrofloxacina in campioni di carne di cavallo acquistata presso macellerie e supermercati italiani diventa oggetto di un’interrogazione parlamentare. I ministri sono chiamati a rispondere sui controlli e sui possibili rischi per la salute pubblica.

L’inchiesta di Animal Equality Italia sulla presenza di antibiotici nella carne di cavallo arriva in Parlamento. L’On. Devis Dori (AVS) ha presentato un’interrogazione ai ministri della Salute e dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per sapere se siano a conoscenza dei risultati e se intendano disporre controlli sistematici e diffusi.

Animal Equality ha fatto analizzare da laboratori accreditati campioni di carne equina acquistati in macellerie e supermercati di sette regioni italiane. Come riporta l’interrogazione, su 21 campioni, in 12 casi le analisi hanno rilevato residui di enrofloxacina, un antibiotico che l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) e l‘Organizzazione mondiale della sanità (OMS) considerano di importanza critica per la medicina umana e che l’EMA colloca nella categoria B, quella degli antibiotici da limitare negli animali.

Per Ilaria Ferri, consulente tecnico-scientifico di Animal Equality, dal punto di vista epidemiologico, questa contaminazione diffusa espone i consumatori a un rischio sistemico: “Il rischio risiede nei residui sotto soglia che non uccidono i batteri presenti nell’organismo umano, ma li sottopongono a micro dosi che causano mutazioni, resistenze e favoriscono lo sviluppo e la proliferazione dei cosiddetti “super batteri”, che non rispondono ai comuni antibiotici salvavita”.

I positivi corrispondono al 57% degli acquisti. Risultano positivi tutti i campioni di Veneto, Lazio, Puglia e Sicilia, mentre sono risultati negativi tutti quelli di Lombardia, Emilia-Romagna e Campania. In ognuno dei 12 campioni positivi è stata trovata anche la ciprofloxacina, il metabolita in cui l’organismo dell’animale trasforma l’enrofloxacina. La sua presenza, secondo Animal Equality, indica che il farmaco è stato somministrato in vita e che la carne non si è contaminata dopo, al macello o in macelleria.

Animal Equality ha segnalato i risultati al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS).

Attraverso l’interrogazione, l’On. Devis Dori chiede ai ministri:

Se siano a conoscenza della ricerca di Animal Equality Italia;

Se ritengano di disporre, per quanto di competenza, analisi sistematiche e diffuse sulla presenza di enrofloxacina nella carne di cavallo, anche in quantità sotto gli attuali limiti;

Se possano escludere, sulla base di elementi scientifici accertati, che il consumo di carne con presenza di enrofloxacina possa determinare un rischio per la salute pubblica nel lungo periodo.

L’On. Dori ritiene che la ricerca di Animal Equality, pur condotta su un campione ridotto, sia un segnale d’allarme rilevante sotto il profilo epidemiologico e della sicurezza alimentare. Come viene spiegato nell’interrogazione, i problemi sui controlli esistono anche a livello normativo: “Dall’8 agosto 2026 si applica in tutta l’Unione europea il regolamento che fissa condizioni più severe per l’uso in deroga degli antibiotici negli animali, a partire dai test di sensibilità sul batterio da eseguire, quando possibile, prima di scegliere la cura. Tuttavia dal campo di applicazione restano esclusi gli equini, insieme alle specie acquatiche, in attesa di norme specifiche che ancora non ci sono”.

“Un antibiotico che dovrebbe essere usato solo in via eccezionale compare in più della metà degli acquisti che abbiamo analizzato. Ringraziamo AVS per aver portato la questione davanti ai ministri: ora servono risposte e controlli che guardino anche ai residui sotto soglia, perché è lì che può nascere l’antibiotico-resistenza. Per noi questa inchiesta conferma che la proposta di legge di iniziativa popolare per vietare la macellazione degli equidi risponde anche a una necessità di sicurezza alimentare, oltre che di tutela degli animali”, ha dichiarato Matteo Cupi, direttore esecutivo di Animal Equality Italia e vicepresidente per l’Europa.