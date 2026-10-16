Craxi (FI): “Al posto di Tajani non sarei andata da Marina Berlusconi”

AgenPress. “Se fossi stata il segretario di FI, non sarei andata negli uffici di un’azienda per un colloquio”. Lo ha dichiarato Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, intervenendo oggi a “L’Attimo Fuggente”, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi su Giornale Radio, commentando l’incontro tra Marina Berlusconi e il segretario di FI Antonio Tajani.

“Che quella famiglia e quel partito siano profondamente legati mi sembra abbastanza ovvio. Quel partito è l’eredità di Silvio Berlusconi e che possano interloquire perché hanno a cuore i destini di quel partito mi sembra normale”, ha aggiunto Craxi.