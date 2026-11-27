Un incontro di culture, un’alleanza di valori, un futuro da costruire insieme

AgenPress. Con grande gioia ed entusiasmo celebriamo il gemellaggio tra l’AMSI – Associazione Medici di Origine Straniera in Italia e la FECMI – Federazione Europea della Cultura della Medicina Integrata.

Un momento di straordinario significato umano, culturale e professionale, che rappresenta l’incontro di due realtà unite dalla volontà di promuovere il dialogo interculturale, la cooperazione internazionale e una medicina sempre più attenta alla centralità della persona.

Questo gemellaggio non è soltanto un incontro istituzionale, ma un autentico ponte di amicizia, conoscenza e solidarietà tra popoli, culture e tradizioni mediche differenti.

La ricchezza delle diversità, il valore della condivisione delle conoscenze scientifiche e il rispetto reciproco costituiscono le fondamenta di un percorso comune, orientato alla promozione della salute, del benessere e della qualità della vita.

In un mondo che ha sempre più bisogno di unità, collaborazione e comprensione reciproca, AMSI e FECMI scelgono di camminare insieme, aprendo nuovi orizzonti di cooperazione, formazione, ricerca e crescita culturale.

Che questo gemellaggio sia l’inizio di una lunga e feconda collaborazione, ricca di iniziative, incontri, progetti internazionali e importanti traguardi condivisi.

Celebriamo oggi non soltanto l’unione di due organizzazioni, ma anche la forza di un ideale comune: una medicina senza frontiere, una cultura che unisce e un’umanità che cresce attraverso la conoscenza e la solidarietà.

Viva il gemellaggio AMSI–FECMI! Viva l’amicizia tra i popoli, la cooperazione internazionale e la cultura della salute!

I 5 PROGETTI DELLA COLLABORAZIONE TRA AMSI E FECMI

AMSI – Associazione Medici di Origine Straniera in Italia

FECMI – Federazione Europea della Cultura della Medicina Integrata

Dall’incontro delle culture alla costruzione di un futuro comune per la salute e il benessere dell’umanità.

1. PROGETTO INTERNAZIONALE DI DIALOGO TRA LE CULTURE DELLA MEDICINA

La medicina come ponte tra i popoli

• Congressi, convegni e forum internazionali.

• Incontri tra medici, ricercatori e professionisti della salute.

• Collaborazione con università e istituzioni scientifiche.

• Promozione di una medicina integrata fondata su evidenze scientifiche, sicurezza e centralità della persona.

2. PROGETTO DI ALTA FORMAZIONE E COOPERAZIONE SCIENTIFICA INTERNAZIONALE

Condividere la conoscenza per costruire il futuro

• Corsi di formazione e aggiornamento professionale.

• Seminari specialistici e masterclass internazionali.

• Scambi culturali e scientifici tra professionisti di diversi Paesi.

• Sviluppo di progetti di ricerca congiunti.

• Valorizzazione e coinvolgimento delle nuove generazioni di medici e ricercatori.

3. PROGETTO SALUTE, PREVENZIONE E LONGEVITÀ

Dalla cultura della cura alla cultura della salute

• Campagne di educazione sanitaria e prevenzione.

• Promozione della sana alimentazione e dell’attività fisica.

• Valorizzazione della medicina termale e delle pratiche integrative.

• Iniziative dedicate all’invecchiamento sano e alla longevità.

• Promozione del benessere psicofisico e della qualità della vita.

4. PROGETTO DI SOLIDARIETÀ SANITARIA E UMANITARIA

La salute come diritto universale, oltre ogni confine

• Giornate di prevenzione e orientamento sanitario.

• Promozione dell’accessibilità ai servizi sanitari.

• Mediazione linguistica e interculturale in ambito medico.

• Collaborazione con organizzazioni umanitarie nazionali e internazionali.

• Creazione di una rete di professionisti disponibili a partecipare a iniziative di solidarietà.

5. PROGETTO INTERNAZIONALE DI COMUNICAZIONE, CULTURA E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Una voce comune per la salute dell’umanità

• Realizzazione di pubblicazioni scientifiche e divulgative congiunte.

• Sviluppo di piattaforme editoriali multilingue.

• Interviste a personalità del mondo medico, scientifico e accademico.

• Organizzazione di campagne internazionali di sensibilizzazione.

• Istituzione di un Forum internazionale annuale AMSI–FECMI dedicato alla salute, alla cultura e alla cooperazione tra i popoli.

Due grandi realtà, cinque progetti, un’unica visione:

Costruire insieme un futuro in cui la salute, la conoscenza e la solidarietà non conoscano confini.

LA PRESIDENZA FECMI