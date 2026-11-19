Dodici voti contrari e undici favorevoli. Il provvedimento proposto da Fratelli d’Italia divide il centrodestra: al centro dello scontro l’obbligo per gli editori di offrire i libri scolastici digitali con uno sconto del 50%

AgenPress. La maggioranza va sotto in Commissione Bilancio al Senato sull’emendamento relativo agli e-book presentato da Fratelli d’Italia nell’ambito del decreto Scuola. Il voto si è concluso con 12 pareri contrari e 11 favorevoli, determinando la bocciatura del parere sull’emendamento. A fare la differenza è stata Forza Italia, che ha votato insieme alle opposizioni.

Un passaggio politicamente significativo, che mette in evidenza le divisioni all’interno della coalizione di governo proprio su una misura destinata a incidere sul costo dei libri scolastici. L’emendamento, promosso da FdI, punta a introdurre l’obbligo per gli editori di rendere disponibili i libri di testo anche in formato digitale, applicando uno sconto del 50 per cento rispetto al prezzo dell’edizione cartacea. La proposta aveva incontrato le resistenze degli azzurri già nella giornata di ieri, quando in Aula era emersa la difficoltà della maggioranza a trovare un’intesa. Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati erano orientati a sostenere l’iniziativa, così come Azione, mentre Forza Italia aveva manifestato perplessità, aprendo una fase di confronto interno alla coalizione. Questa mattina la frattura si è tradotta nel voto in Commissione Bilancio: i senatori di Forza Italia si sono schierati con i gruppi di opposizione, facendo prevalere i 12 voti contrari sugli 11 favorevoli.

La vicenda si inserisce nel più ampio confronto sulle misure per sostenere le famiglie alle prese con le spese scolastiche. Le opposizioni contestano l’impostazione dell’emendamento, sostenendo che lo sconto sui libri digitali non possa sostituire un intervento pubblico diretto per garantire la gratuità o la semigratuità dei testi agli studenti appartenenti alle famiglie meno abbienti. In una nota congiunta, i capigruppo di Pd, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Alleanza Verdi e Sinistra hanno criticato la proposta, sottolineando che non prevede nuovi stanziamenti e che gli eventuali risparmi per le famiglie sarebbero rinviati al prossimo anno scolastico. Le opposizioni hanno inoltre denunciato la riduzione delle risorse destinate al sostegno per l’acquisto dei libri.

La richiesta avanzata dai gruppi di minoranza è quella di prevedere finanziamenti aggiuntivi per libri gratuiti o semigratuiti, detrazioni fiscali per l’acquisto dei testi scolastici e maggiori risorse per i Comuni.

Il voto della Commissione Bilancio apre ora un problema politico e procedurale per la maggioranza, chiamata a gestire una proposta sulla quale non è riuscita a mantenere una posizione comune. La contrarietà di Forza Italia ha infatti consentito alle opposizioni di prevalere, nonostante il sostegno degli altri partiti della coalizione.

La questione è approdata anche in Aula, dove il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiarito che, trattandosi di un parere semplice contrario della Commissione Bilancio, l’esame del provvedimento può proseguire e l’emendamento potrà essere sottoposto al voto dell’Assemblea.

Resta dunque da capire se nelle prossime ore il centrodestra riuscirà a ricomporre la frattura oppure se il caso degli e-book continuerà a rappresentare un terreno di scontro tra gli alleati.