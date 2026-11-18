L’iniziativa dei magistrati nasce da un esposto presentato dal Sindacato dei Militari, che chiede di verificare una possibile ricostituzione del disciolto partito fascista. Il fascicolo è stato iscritto al modello 45, senza indagati e senza ipotesi di reato. Il legale dell’eurodeputato: «Accuse inconsistenti anche per gli inquirenti»

AgenPress. La Procura di Roma accende i riflettori su Futuro Nazionale, il movimento politico fondato e guidato dall’eurodeputato Roberto Vannacci. I magistrati hanno aperto un fascicolo per verificare le contestazioni contenute in un esposto presentato dal Sindacato dei Militari, che ipotizza una possibile violazione della legge Scelba, la normativa che vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista.

La notizia, diffusa il 18 novembre 2026, segna un nuovo capitolo nella vicenda politica e giudiziaria che coinvolge il movimento dell’ex generale. È importante precisare, tuttavia, che il fascicolo è stato iscritto al modello 45, il registro degli atti che non costituiscono notizia di reato. Al momento, quindi, non risultano indagati né è stata formalizzata un’ipotesi di reato.

L’iniziativa della magistratura nasce dalla denuncia depositata il 28 agosto dal Sindacato dei Militari, guidato da Luca Marco Comellini. Nel documento viene chiesto agli inquirenti di verificare se Futuro Nazionale riproduca «il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta» riconducibili al fascismo. I firmatari dell’esposto hanno preso in esame il programma politico del movimento, le dichiarazioni pubbliche dei suoi esponenti e alcuni contenuti pubblicati sui social network. Secondo la loro ricostruzione, questi elementi meriterebbero una valutazione complessiva per accertare l’eventuale presenza di caratteristiche riconducibili alla riorganizzazione del partito fascista.

Tra gli aspetti segnalati figurano alcune proposte politiche sulla sicurezza, il progetto di remigrazione, i principi definiti non negoziabili e alcune immagini realizzate con l’intelligenza artificiale che raffigurano avversari politici nell’arena dell’antica Roma, destinati a essere divorati dalle fiere. Si tratta di contestazioni contenute nell’esposto e che dovranno essere eventualmente verificate dagli inquirenti, senza che ciò comporti un’accertata responsabilità del movimento.

Gli atti sono stati affidati ad una magistrata della sezione antiterrorismo della Procura capitolina, Simona Marazza. Il compito sarà quello di esaminare la documentazione presentata dal sindacato e valutare se esistano elementi che richiedano ulteriori approfondimenti investigativi. Il riferimento normativo principale è la legge Scelba del 1952, che disciplina il divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, in attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. L’esposto prospetta anche ulteriori possibili profili, tra cui la propaganda e l’istigazione all’odio, l’istigazione a delinquere e alla disobbedienza alle leggi.

La risposta del movimento è arrivata attraverso l’avvocato Giorgio Carta, legale dell’europarlamentare Roberto Vannacci, che ha espresso fiducia nell’operato della magistratura e soddisfazione per la modalità di iscrizione del fascicolo. «Abbiamo, come sempre, piena fiducia nella magistratura. Apprendiamo con soddisfazione che la Procura di Roma ha iscritto l’esposto del Sindacato dei Militari a modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato. È quindi ragionevole supporre che, allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti», ha dichiarato il legale.

L’ Avv. Carta ha inoltre precisato di non aver ancora avuto modo di leggere direttamente l’esposto, ma ha respinto le contestazioni così come riportate dagli organi di informazione. «Futuro Nazionale svolge la propria attività politica nel rispetto della Costituzione e delle regole democratiche. Respingiamo con fermezza ogni accusa e ogni eventuale ambizione di voler ricostituire il disciolto partito fascista», ha aggiunto.

L’avvocato ha anche ricordato che il Sindacato dei Militari avrebbe già presentato in passato altri esposti nei confronti del generale Vannacci, contestazioni che, secondo quanto riferito dalla difesa, sarebbero state archiviate.

La vicenda presenta anche un altro filone, distinto da quello della magistratura ordinaria. La Procura militare di Roma ha infatti avviato accertamenti sulla possibile presenza di appartenenti alle Forze armate ancora in servizio all’interno della struttura organizzativa di Futuro Nazionale. Su questo punto il legale di Vannacci ha voluto precisare che gli accertamenti riguardano esclusivamente la posizione di singoli militari in servizio.

«Né il generale Vannacci né Futuro Nazionale risultano coinvolti in quegli accertamenti. Su quel fascicolo, quindi, non abbiamo osservazioni da formulare», ha chiarito l’Avv. Carta.

Si tratta dunque di due procedimenti differenti, con oggetti e competenze distinti: da una parte la verifica delle contestazioni relative alla legge Scelba, dall’altra gli accertamenti riguardanti la posizione di alcuni appartenenti alle Forze armate.

L’apertura del fascicolo romano riporta al centro del dibattito il movimento politico di Roberto Vannacci e il rapporto tra le sue proposte, la libertà di espressione e i limiti fissati dalla Costituzione. La questione dovrà essere affrontata sul terreno giuridico, verificando se gli elementi segnalati nell’esposto possano effettivamente integrare le fattispecie previste dalla legge. Per il momento non ci sono indagati e non è stata formulata alcuna contestazione penale nei confronti di Futuro Nazionale o del suo fondatore. Il movimento respinge ogni accusa e rivendica la piena legittimità della propria attività politica. Saranno gli eventuali sviluppi degli accertamenti a chiarire se dalle segnalazioni del Sindacato dei Militari emergeranno elementi di rilevanza penale oppure se la vicenda si fermerà alla fase preliminare.