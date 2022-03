Ad Assago raccolta di generi di prima necessità da destinare all’Ucraina. Il Sindaco Carano: “Abbiamo dato vita al nostro ponte di solidarietà”

- Advertisement -

Il Centro Raccolta sarà operativo a decorrere dal giorno 16 marzo

AgenPress. L’ Amministrazione comunale di Assago, in collaborazione con la protezione civile, ha attivato una raccolta di vestiario e di generi di prima necessità a favore del popolo ucraino.

Il Centro Raccolta, sito in via Leonardo Da Vinci, nella struttura adiacente la mensa scolastica, sarà operativo a decorrere dal giorno 16 marzo, nei giorni e negli orari sottoindicati:

Lunedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.00;

Mercoledì, dalle ore 17.00 alle ore 18.30;

Venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.00

Il materiale raccolto verrà consegnato, settimanalmente, all’Associazione Cleanbusters e alla Parrocchia di Padre Andrea Gattuso, che, a loro volta, ogni 15 giorni, lo consegneranno al popolo ucraino.

“Abbiamo attivato una raccolta di generi di prima necessità, di vestiari e di medicinali, da destinare alla popolazione ucraina. Abbiamo voluto creare, in questo modo, un ponte umanitario tra i cittadini di Assago ed il popolo ucraino, che vive in condizioni di emergenza” ha dichiarato il Sindaco di Assago Lara Carano, la quale ha aggiunto: “Attivare la cooperazione, da parte dei cittadini italiani e, pertanto, anche del nostro Comune, è l’unica possibilità per elargire aiuto alla nazione ucraina.

I cittadini di Assago, come hanno già dimostrato, sono molto solidali, per cui, insieme, ci attiveranno tutti per dare il nostro sostegno ed il nostro contributo ai cittadini ucraini, stremati da una guerra non voluta, ma subita”.