ADM, scoperta valuta per 325.000 euro

AgenPress. I funzionari ADM in servizio presso l’aeroporto “Sandro Pertini”, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza della locale Compagnia, hanno condotto recentemente una intensa attività di controllo sui viaggiatori volta a smascherare trasferimenti irregolari di valuta.

Grazie a una sensibile ripresa del transito di passeggeri nello scalo torinese, i funzionari dell’Agenzia hanno scoperto, a partire dal mese di giugno, 26 violazioni della normativa valutaria accertando l’illecita movimentazione di valuta per complessivi 325.300 euro.

Da una attenta analisi delle verifiche effettuate è emerso che nella maggior parte delle violazioni si è trattato di tentativi di esportazione di valuta, 15 verso paesi extra UE e 9 verso paesi UE.

La tutela dell’economia del paese, degli interessi dell’erario e della collettività sono sempre al centro dell’attività istituzionale dell’Agenzia. I risultati ottenuti sono il frutto di accurati controlli sui viaggiatori, sia in partenza che in arrivo, da e verso paesi UE ed extra UE, condotti in sinergia con la Guardia di Finanza in servizio presso il presidio aeroportuale.