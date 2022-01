Agguato camorra, Nappi (Lega): Lamorgese, il tempo è scaduto. Basta parole, Napoli ha bisogno di fatti

- Advertisement -

AgenPress. “Quanto ancora bisognerà aspettare che dalle parole di Lamorgese si passi ai fatti per garantire la sicurezza nei nostri territori?

Nel frattempo, a pochi giorni dall’ultima visita del ministro a Napoli, la camorra torna ad alzare la testa, colpendo in pieno giorno. Ministro, il tempo è già ampiamente scaduto, basta con i proclami e gli annunci di facciata, ci si attivi da subito per dotare la città di forze, strutture e mezzi adeguati per contrastare l’emergenza criminalità e far sentire concretamente la presenza dello Stato”.

È quanto afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.