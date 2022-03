- Advertisement -

AgenPress. “Che la #Raggi abbia sempre spalleggiato i #novax, non è una novità.

Ma utilizzare un dramma umano come il conflitto ucraino per ribadire posizioni irresponsabili, lascia senza parole.

Fossi in lei proverei vergogna”.

Così su tw la presidente di Italia Viva Teresa Bellanova, viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.