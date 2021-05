AgenPress. Bill e Melinda Gates hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo 27 anni con un comunicato congiunto pubblicato su twitter:

“Abbiamo cresciuto tre incredibili figli e costruito una fondazione che opera in tutto il mondo”, ha scritto. “Continuiamo a condividere il convincimento in questa missione e ci lavoreremo insieme ma non crediamo di poter crescere come coppia”.