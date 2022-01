California. Fuoriuscita di petrolio a Huntington Beach, pari a 3mila barili. Strage di uccelli e pesci

AgenPress – Una parte della costa della California meridionale, nei pressi di Huntington Beach, è ricoperta di petrolio dopo che 3.000 barili sono fuoriusciti nell’Oceano Pacifico questo fine settimana, pari a circa 126.000 galloni di greggio post-produzione – è un “potenziale disastro ecologico”, ha detto sabato il sindaco di Huntington Beach Kim Carr.

Alcune spiagge sono state chiuse e diversi uccelli sono stati trovati morti a riva durante i sopralluoghi. L’allarme è scattato sabato quando un oleodotto offshore, non lontano da Huntington Beach, ha iniziato a perdere. Le cause della fuoriuscita non sono ancora chiare e le autorità stanno indagando.

“Domenica mattina, abbiamo iniziato a trovare uccelli e pesci morti che si sono ritrovati sulla riva”, ha twittato Katrina Foley, supervisore della contea di Orange., spiegando che la perdita era a circa 5 miglia al largo della costa di Huntington Beach.

Sono state completate le patch preliminari per riparare il sito della fuoriuscita di petrolio e che saranno tentati ulteriori sforzi di riparazione.