AgenPress. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz nel suo discorso alla nazione ha dichiarato:

“Putin vuole portare il tempo indietro, ma non c’è alcun ritorno possibile al tempo del diciannovesimo secolo in cui le grandi potenze decidevano sulla testa dei piccoli. Putin non vincerà“.

“Non c’è alcun ritorno della guerra fredda, quando le superpotenze si dividevano il mondo in sfere di influenza. E non c’è neppure alcun ritorno al tempo prima del 1989″.