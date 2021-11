Cecchetti (Lega): “Complimenti forze dell’ordine per arresto a Milano della jihadista kosovara”

- Advertisement -

AgenPress. “Complimenti alla nostra intelligence, alle nostre forze dell’ordine, alla Digos e all’Anti terrorismo per avere individuato la 19enne kosovara radicalizzata a Milano, che stava facendo attività di proselitismo jihadista tra le coetanee in rete.

Complimenti per questo arresto e condividiamo le parole del pm milanese Nobili che ricorda che il terrorismo islamico continua ad essere una minaccia attuale e reale per le nostre città.

Occorre continuare a sorvegliare la rete e i social, ma non trascuriamo il proselitismo e la radicalizzazione nelle loro forme tradizionali, ovvero nelle tante moschee abusive o madrasse clandestine purtroppo presenti nel territorio lombardo, come hanno dimostrato precedenti inchieste recenti.

Questo arresto conferma che la jihad è presente e attiva a casa nostra ed era pronta a colpire, tanto che l’arrestata che invocava al martirio studiava in rete come assemblare un ordigno, se la nostra intelligence e le nostre forze dell’ordine non avessero intercettato questa jihadista.

Anche questo arresto conferma che la Lombardia resta l’epicentro di jihadisti e foreign fighter, avendo un numero elevatissimo di moschee e oltre 80 associazioni islamiche censite e riconosciute. ”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.