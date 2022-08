Cecchetti (Lega): “Milano sprofonda nel degrado e nell’insicurezza”

- Advertisement -

AgenPress. “Spiace dover essere ripetitivi, ma purtroppo la realtà della cronaca quotidiana mostra impietosamente una Milano che sprofonda nel degrado e nella insicurezza: anche oggi rapine in strada, risse, pure i roghi nel campo nomadi di via Vaiano Valle.

A quattro anni dalle Olimpiadi invernali questa purtroppo è la realtà della città e l’immagine che diamo all’estero. Bisogna invertire la rotta, la Lega ha la ricetta giusta peraltro già sperimentata efficacemente su scala nazionale tra il 2018 e 2019 con Matteo Salvini a coprire il ruolo di Ministro degli Interni: servono più fondi per avere più uomini in divisa in strada, anche di notte, servono più mezzi e più risorse per le forze dell’ordine, per garantire h24 un maggior presidio e controllo del territorio.

Lo ribadisco: questo sarà uno dei primi impegni della Lega appena tornata al Governo.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier.