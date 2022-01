Cilindro graduato: cos’è e quali prodotti scegliere

- Advertisement -

AgenPress. Per la precisione degli studi di laboratorio e per l’affidabilità dei dati ottenuti con le ricerche è necessario impiegare degli strumenti di laboratorio di qualità. Tra gli strumenti maggiormente richiesti dai laboratori di ricerca rientrano i cilindri graduati, indispensabili in tutti i casi in cui si abbia la necessità di misurare con precisione il volume di sostanze liquide. In realtà i cilindri graduati possono essere impiegati anche per la misurazione del volume di alcune sostanze solide, trovando quindi molteplici impieghi all’interno del laboratorio.

Come scegliere il cilindro graduato ideale

Per la scelta del cilindro graduato da acquistare è necessario prendere in esame le caratteristiche principali di questo strumento di laboratorio, tener conto della tipologia di analisi che dovranno essere effettuate e delle caratteristiche dei materiali con cui si andrà a lavorare. In tutti i casi è utile comunque investire su strumenti di alta qualità, che siano pensati per un impiego professionale. Chi fosse interessato ad acquistare cilindri graduati progettati per i professionisti può andare su Rs online, un e-commerce specializzato nella vendita di strumenti e accessori elettrici ed elettronici dei migliori marchi disponibili sul mercato.

Sebbene ci si impegni ad effettuare delle misurazioni precise, negli studi scientifici viene sempre indicato l’intervallo di errore sulla base della sensibilità dello strumento. La sensibilità è dunque una delle caratteristiche che dovranno essere valutate prima di scegliere il modello da acquistare: maggiore è la sensibilità dello strumento, maggiore sarà la precisione di misurazione del cilindro graduato. Nonostante l’impiego di cilindri graduati sensibili, nell’analisi dei dati non dovrà essere sottovalutato il possibile errore operatore-dipendente, legato ad una non corretta lettura dei volumi indicati dalla scala di misura dello strumento.

Un’altra caratteristica da valutare per la scelta del modello migliore è la capacità dello strumento. In base alla quantità di sostanze con cui si dovrà lavorare si potrebbe avere bisogno di cilindri di dimensioni differenti. Nel catalogo di Rs online sono disponibili cilindri di varie misure, in modo che ogni professionista possa individuare lo strumento graduato ottimale.

In riferimento alle caratteristiche specifiche delle sostanze con cui si effettueranno le ricerche, potrebbe essere necessario acquistare dei cilindri realizzati con materiali resistenti. E’ il caso ad esempio delle ricerche condotte con sostanze che si presentano a temperatura elevata, oppure di sostanze con azione corrosiva. Generalmente questi strumenti sono realizzati in polipropilene, materiale che garantisce una resistenza chimica elevata e che ha anche una buona resistenza all’usura. In alternativa questi strumenti graduati possono essere realizzati in polimetilene, che presenta sia resistenza chimica che resistenza all’usura paragonabili a quelle del polipropilene. Il vantaggio del polimetilene è la trasparenza del materiale, da cui deriva la semplicità con cui si potrà osservare il contenuto del cilindro.

Per la misurazione del volume di sostanze volatili potrebbe essere utile acquistare dei cilindri graduati con tappo, al fine di evitare la dispersione nell’ambiente di queste stesse sostanze. La dispersione non solo influirebbe in maniera negativa sulla validità dei dati raccolti, ma potrebbe avere delle ripercussioni sfavorevoli sulla salute dei lavoratori esposti nel caso in cui si trattasse di sostanze tossiche.

Perchè acquistare da aziende specializzate

La scelta migliore per i professionisti alla ricerca di cilindri graduati da impiegare per l’attività lavorativa è di affidarsi ad aziende specializzate. In questo modo si avrà la certezza di investire su strumenti di qualità, in grado di offrire una misurazione precisa ed anche di durare nel tempo.

Il costo di questi strumenti graduati varia a seconda delle dimensioni del cilindro e del materiale con cui è stato realizzato. L’acquisto di confezioni con più pezzi consente di ottenere un risparmio sul costo del singolo strumento ed è vantaggioso per gli istituti di ricerca che necessitano di molto materiale professionale per i loro studi.