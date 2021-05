Cina. “Tre ricercatori del laboratorio di Wuhan ammalati di Covid nel novembre 2019”

La divulgazione del numero di ricercatori, i tempi delle loro malattie e le loro visite ospedaliere arrivano alla vigilia di una riunione dell’organo decisionale dell’Organizzazione mondiale della sanità, che dovrebbe discutere la prossima fase di un’indagine sulle origini del Covid-19. Funzionari americani in carica ed ex, a conoscenza del rapporto in questione, hanno espresso opinioni divergenti sulla forza dei nuovi elementi, ma concordano sul fatto che non è mai indicata una causa per la malattia dei tre ricercatori cinesi.