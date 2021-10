Congo. Ndakasi, l’amata gorilla di montagna, muore tra le braccia del suo custode

- Advertisement -

“È con profonda tristezza che Virunga annuncia la morte dell’amato gorilla di montagna orfano, Ndakasi, che era stato curato dal Centro Senkwekwe del Parco per più di un decennio”.

“Ndakasi è morta tra le braccia amorevoli del suo custode e amico di sempre, Andre Bauma”.

Il Centro Senkekwe, situato all’interno del parco, è l’unica struttura al mondo che si prende cura dei gorilla di montagna orfani.

“È stato un privilegio sostenere e prendersi cura di una creatura così amorevole, soprattutto conoscendo il trauma che Ndakasi ha subito in tenera età. È stata la dolce natura e l’intelligenza di Ndakasi che mi hanno aiutato a capire la connessione tra gli umani e le grandi scimmie e perché dovremmo fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggerli”, ha affermato Bauma nella dichiarazione.

Troppo vulnerabile per tornare in natura, Ndakasi ha vissuto con altri gorilla di montagna orfani fino alla sua morte.

“Sono orgoglioso di aver chiamato Ndakasi mia amica. L’ho amata come una bambina e la sua personalità allegra mi ha fatto sorridere ogni volta che ho interagito con lei. Mancherà a tutti noi di Virunga ma le saremo per sempre grati la ricchezza che Ndakasi ha portato nelle nostre vite durante il suo periodo a Senkwekwe.”

Ndakasi è apparsa in diversi programmi TV e film, tra cui un documentario chiamato “Virunga”, ma è stato il suo selfie nel 2019 a portarla alla fama mondiale.

Nell’immagine, Ndakazi è raffigurato accanto a un’altra femmina di gorilla, di nome Ndeze.