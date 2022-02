Corea del Sud. Dal 2026 chiuderanno le “fattorie della bile”, l’inferno degli Orsi della Luna

- Advertisement -

AgenPress – Il Ministero dell’Ambiente sudcoreano ha firmato un accordo congiunto con la Bear Farmers Association e le principali organizzazioni locali per la protezione degli animali. L’accordo stabilisce l’impegno a vietare l’allevamento della bile d’orso e l’estrazione della bile dal 1° gennaio 2026 e che i firmatari si impegnano a cooperare per conservare e prendersi cura umanamente degli orsi vivi rimasti.

Abbiamo lavorato duramente in collaborazione con Green Korea United per porre fine a questa crudele industria dal 2003. Ciò includeva la negoziazione di un accordo con la Bear Farmers Association e il governo per sterilizzare gli orsi biliari per garantire che questa fosse l’ultima generazione di orsi a soffrire in cattività per la loro bile. Entrambe le organizzazioni hanno condotto una campagna per porre fine all’allevamento illegale e legale della bile d’orso in Corea del Sud.

- Advertisement -

Attualmente, è illegale estrarre la bile dagli orsi in Corea del Sud mentre sono vivi. Tuttavia, è legale macellare gli animali per l’intera cistifellea per l’uso nella medicina tradizionale asiatica quando hanno 10 anni. Con l’accordo e il quadro legislativo necessario da mettere in atto nel frattempo, la pratica di sfruttare crudelmente gli orsi come merce sarà abolita una volta per tutte, ponendo fine all’industria di 40 anni.

Maya Pastakia, Global Campaign Manager – Wildlife, Not Medicine, presso World Animal Protection ha dichiarato:

“Questo è il risultato a cui noi, in collaborazione con Green Korea United, ci battiamo instancabilmente e per il quale lavoriamo da oltre 18 anni: siamo assolutamente entusiasti. Gli orsi della bile in cattività vengono crudelmente sfruttati e mercificati. Vivono la loro vita in gabbie minuscole e anguste, sopportando immense sofferenze mentali e fisiche, incapaci di arrampicarsi sugli alberi, giocare e cercare cibo come farebbero in natura.

- Advertisement -

“Il governo sudcoreano ha preso una posizione audace a favore degli orsi, cosa resa ancora più impattante dall’associazione degli allevatori di orsi e dalle organizzazioni per il benessere degli animali che si sono unite per mano e hanno preso questa decisione importante.

“L’accordo invia un segnale chiaro e positivo che la pratica crudele dell’allevamento della bile d’orso non è più accettabile in un paese moderno, soprattutto perché le alternative a base di erbe sono prontamente disponibili. Gli orsi non sono una medicina. Sono esseri senzienti e appartengono alla natura”.

Il governo sta anche progettando di costruire un nuovo rifugio a Guyre-gun che ospiterà 49 orsi della bile e un altro santuario della fauna selvatica a Seocheon-gun, che ospiterà circa 70 orsi. World Animal Protection accoglie favorevolmente questo sviluppo, ma esorta il governo a garantire che vengano creati spazi di santuario sufficienti per ospitare tutti gli orsi rimasti dopo gennaio 2026 e che nel frattempo venga attuato un piano per gestire umanamente gli orsi.

Kyoungsun Woo, co-direttore di Green Korea United, ha dichiarato:

“L’accordo per porre fine all’industria dell’allevamento della bile d’orso è il risultato di uno sforzo congiunto di quei cittadini che hanno perseguito il loro interesse per questo tema e hanno partecipato alle campagne di salvataggio. Esortiamo il Ministero dell’Ambiente a smettere di essere reattivo e a farsi avanti utilizzando la dichiarazione odierna per segnare l’inizio della fine di questo settore.

“Il Ministero dell’Ambiente dovrebbe essere proattivo e agire per garantire che i rifugi per gli orsi da costruire a Gurye e Seocheon svolgano il loro ruolo di strutture nazionali per proteggere in sicurezza gli orsi rimasti nelle fattorie”.

Tra il 2014 e il 2017, il Ministero dell’Ambiente ha sterilizzato 967 orsi della bile tenuti in cattività per la loro bile. Con il completamento del programma di sterilizzazione, la popolazione di orsi biliari è costantemente diminuita del 75%.

Oggi, in tutta la Corea del Sud, negli allevamenti rimangono 360 orsi, rispetto ai 1.400 della metà degli anni 2000, quando il settore era al suo apice. Continueremo a lavorare per porre fine al commercio di bile d’orso in altre parti dell’Asia, in particolare Vietnam e Cina, lavorando per proteggere gli orsi e garantire che questa sia l’ultima generazione di sofferenza.