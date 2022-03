AgenPress. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 48.886 nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 330.028 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati.

Le persone decedute sono 86 (ieri 133). Complessivamente dall’inizio della pandemia i morti sono 156.868. Sale il tasso di positività: è al 14,8%.

In Veneto raddoppiano i positivi in un giorno. Regioni con più contagi: 6.487 nel Lazio, 4.422 in Puglia, 3.723 in Toscana e 2.725 in Emilia Romagna.